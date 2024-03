Sicurezza stradale: Nanni (CC), con nuove norme scarsa attenzione su prevenzione e controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene le ultime modifiche al codice della strada approvate oggi alla Camera sulla stretta all'utilizzo alla guida degli smartphone, sulla regolamentazione dei monopattini e sull'inasprimento delle misure di contrasto alla guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, ma manca attenzione verso altri aspetti che sono ad oggi tra le cause principali degli incidenti stradali come velocità, prevenzione e maggiori controlli sulle strade. Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale e Presidente della Commissione Capitolina Speciale Giubileo 2025. "Da anni mi batto per l'adozione di regole rigide e puntuali in tema di sicurezza stradale nella nostra città - aggiunge - che non tralascino aspetti importanti quali prevenzione, messa in sicurezza delle strade più pericolose e controlli serrati. Ricordo che proprio lo scorso mese ho presentato una proposta di delibera con la quale ho chiesto l'adozione di una serie di misure per prevenire gli incidenti stradali e migliorare le condizioni di sicurezza delle strade della città, quali: l'installazione di protezioni centrali sulle strade a scorrimento veloce per evitare il salto di corsia, l'implementazione nei guardrail di protezioni basse per evitare impatti letali in caso di caduta per chi va sulle due ruote, e ancora la rimozione da strade e marciapiedi di impianti pubblicitari non autorizzati e pali o strutture inutili". (segue) (Com)