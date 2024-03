Sicurezza stradale: Nanni (CC), con nuove norme scarsa attenzione su prevenzione e controlli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiesto anche l'adozione da parte di Roma Capitale di un Piano Regolatore della segnaletica Stradale - prosegue ancora Nanni -, per riaggiornare la segnaletica orizzontale e verticale, visto che nelle vie della città si trovano ancora cartelli stradali inutili o illeggibili, insegne di attività o indicazioni di uffici che non esistono più o hanno cambiato sede e che possono essere fuorvianti e distrarre chi è alla guida. E poi ancora la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in prossimità di luoghi particolarmente affollati e frequentati come plessi scolastici, ospedali, centri sportivi, centri anziani, rendere gli spazi della circolazione spazi sicuri, rimuovendo le innumerevoli recinzioni di cantieri infiniti o utilizzate per segnalare strutture pericolose, che creano ulteriore intralcio oltre che dare una pessima immagine in termini di decoro. Mi auguro – conclude Nanni – che questa proposta venga presto discussa in aula e che, a livello nazionale, l'atto approvato oggi alla Camera venga rivisto sugli aspetti di criticità, affinché da tutti i livelli di governo siano proposte ed attuate soluzioni efficaci per ridurre al minimo le tragiche morti sulle strade che purtroppo ad oggi non accennano a diminuire". (Com)