Slovenia: inaugurata nuova agenzia di lavoro per l'impiego di lavoratori filippini

- In Slovenia ha iniziato da oggi a operare l'agenzia per l'impiego dei lavoratori filippini "Pinoy 386", che prevede di impiegare più di mille persone all'anno. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo". La carenza di personale ha indotto la Slovenia a istituire un consolato nelle Filippine che dovrebbe facilitare e accelerare le procedure di reclutamento dei lavoratori filippini nel Paese. Il consolato non è ancora stato ufficialmente aperto ma nella capitale Manila e nella città di Cebu i filippini interessati possono già fornire i propri dati biometrici per ottenere il permesso di soggiorno in Slovenia. Secondo il direttore dell’agenzia, Stjepan Jagodin, le aziende slovene hanno già mostrato interesse ad assumere lavoratori filippini soprattutto nel settore del commercio al dettaglio, della logistica, della ristorazione e del turismo. (segue) (Seb)