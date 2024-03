Slovenia: inaugurata nuova agenzia di lavoro per l'impiego di lavoratori filippini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede inoltre che questi lavoratori saranno impiegati nel settore sanitario e nell’assistenza sociale. A inizio aprile è prevista la firma del memorandum sulla cooperazione nel campo del lavoro tra la Slovenia e le Filippine, un passo importante verso l'ulteriore facilitazione delle procedure di lavoro dei filippini in Slovenia. Il premier Robert Golob ha detto ieri che il Paese "ha bisogno di forza lavoro straniera". "Non possiamo ignorare il fatto che il mercato del lavoro ha bisogno di nuova manodopera straniera. È nostro dovere aiutarli a integrarsi. Perché abbiamo bisogno delle loro mani laboriose e della loro intelligenza affinché la Slovenia cresca. Siamo noi che li invitiamo e dobbiamo assicurarci che siano meglio integrati nella società", ha detto Golob. L’equivalente agenzia croata, "Pinoy 385", in cinque anni ha impiegato più di 5 mila lavoratori filippini in Croazia, Ungheria e Slovacchia. (Seb)