- Nei primi due mesi del 2024 la produzione di gas in Russia è aumentata dell'11,3 per cento su base annua, attestandosi a 110 miliardi di metri cubi. Lo ha reso noto l'Agenzia federale di statistica (Rosstat). A febbraio la produzione è diminuita del 2,5 per cento rispetto a gennaio. (Rum)