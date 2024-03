Russia: Putin, impossibile cancellare la nostra cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cancellare la cultura dell'intera Russia è impossibile. Lo ha affermato il presidente, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con i dipendenti del mondo della cultura della regione di Tver. "Quando sentiamo qualcuno parlare della cancellazione della cultura russa e in generale della cultura dei popoli russi, ci rendiamo conto che lo possono dire solo delle persone non intelligenti", ha osservato il capo dello Stato. "Abolire la cultura di un intero popolo o di interi popoli, e noi abbiamo 190 popoli ed etnie in Russia, è semplicemente irrealistico", ha ribadito Putin. (Rum)