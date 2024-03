Viterbo: sette maggio, mezza città evacuata per rimozione ordigno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sette maggio è la data stabilita in prefettura a Viterbo per bonificare l’ordigno bellico in via Alcide De Gasperi a Viterbo e che prevede lo sgombero di un’area nel raggio di 1800 metri. Lo si legge in una nota del Comune di Viterbo. Una disposizione fatto “salvo ulteriori adattamenti – si legge - che saranno possibili a seguito degli interventi a cura degli artificieri dell'Esercito Italiano. In settimana il Comune renderà disponibile un questionario per individuare e monitorare, nella zona interessata dalle procedure di evacuazione, le situazioni individuali bisognevoli di particolare assistenza. Lo stesso questionario conterrà ulteriori informazioni utili alla popolazione per le operazioni di sgombero. Nel documento saranno inoltre indicate le modalità di restituzione dello stesso che dovrà avvenire comunque entro il prossimo 4 aprile. Nei prossimi giorni sarà predisposto un vademecum informativo per la popolazione presente nella zona interessata con indicazioni utili per l'evacuazione. I cittadini potranno altresì rivolgersi a un servizio con numero dedicato che verrà comunicato non appena attivo. Si ricorda che non ci saranno modifiche nei prossimi giorni per quanto riguarda il servizio di raccolta porta a porta e ritiro rifiuti, verrà solo sospeso lo spazzamento stradale in alcune vie. Fino al giorno della bonifica permarranno le misure già adottate con apposite ordinanze, ovvero quelle che limitano la circolazione dei mezzi pesanti nelle vie del perimetro di sicurezza e le attività potenzialmente produttive di vibrazioni al suolo e al sottosuolo”.(Com)