India: Terzi (Fd'I) a "Nova", Paese è promessa per futuro di sicurezza globale, di pace e di libertà dei commerci

- L'India è "un Paese di straordinaria vitalità, che costituisce anche una promessa per il futuro della sicurezza globale, per il cammino verso la pace e per la libertà degli scambi, dei commerci, che vogliamo sempre più assicurare e garantire". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il senatore Giulio Terzi di Sant'Agata (Fd'I), presidente della sezione bilaterale di amicizia Uip Italia-India" a Palazzo Madama, a margine della conferenza stampa di presentazione del volume "L'Ambasciata d'Italia in India" nel 75mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra tra Italia ed India. "Con il governo )della presidente del Consiglio Giorgia) Meloni e quello del primo ministro (Narendra) Modi ho constatato una crescita formidabile, non credo paragonabile a nessun'altra situazione, del volume, della qualità e delle prospettive degli scambi", tra i due Paesi, ha spiegato Terzi, che ha anche ricordato la firma circa un anno fa dell'Accordo di partenariato strategico durante la prima visita del presidente del Consiglio. "Oggi abbiamo il grande privilegio di avere con noi, per salutare i suoi amici, l'ambasciatrice Neena Malhotra che rientra a Nuova Delhi. E' stata una grande protagonista di questa ulteriore crescita di relazioni politiche, economiche, culturali, scientifiche e tecnologiche", ha concluso il senatore.(Rin)