Imprese: Bitonci (Lega), Fondo centrale di garanzia apre alle Small mid cap

- A seguito dell'apposita autorizzazione della Commissione europea dell'11 marzo scorso, "da oggi e fino al 30 giugno prossimo, Piccole e medie imprese, professionisti e Small mid cap possono accedere al Fondo di garanzia fino a un massimo di 2,25 milioni di euro (280 mila per le imprese dell'agricoltura ovvero 335 mila per le imprese della pesca e acquacoltura) nell'ambito degli 'Aiuti di importo limitato' – sezione 2.1 del Temporary crisis and transition framework (Tctf)". Lo ha detto il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, con delega al Fondo centrale di garanzia. "L'aiuto è destinato alle imprese danneggiate dagli effetti della crisi in atto tra Russia e Ucraina quali, ad esempio, il rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione ovvero l'incremento delle spese energetiche. Si aggiunge un ulteriore tassello al completamento della riforma di dicembre scorso che annoverava tra le principali novità l'intervento sulle Small mid cap", ha concluso. (Rin)