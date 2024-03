Tim: Asati deposita lista per rinnovo Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asati, in data odierna, ha depositato presso Tim la lista per il rinnovo del Consiglio di amministrazione. Asati – riferisce una nota – ha certificato una percentuale pari al 0,53 per cento del capitale sociale. La lista è composta da: Franco Lombardi; Alberto Brandolese; Maurizio Matteo Decina; Marco Mancini; Augusto Antonellini; Mario Saluzzi; Franco Parlanti; Carlo Maria Braghero. I candidati si dichiarano tutti indipendenti. (Rec)