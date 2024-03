Lombardia: Fd'I, Si applica contratto del lavoro quindi nulla da eccepire su carriere alias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si applica la norma del contratto del lavoro quindi non abbiamo nulla da eccepire". Lo affermano in una nota congiunta il capo gruppo di Fratelli d'Italia Christian Garavaglia e il consigliere Giacomo Zamperini all'indomani dell'attivazione del procedimento in merito da parte di Regione Lombardia. "Auspichiamo - proseguono - che ci sia sempre buon senso nel rispetto di tutti, ad esempio anche delle donne che hanno il piacere di continuare a utilizzare bagni dedicati. Ci teniamo a sottolineare che non veniamo meno a quanto detto durante il Consiglio regionale rispetto alla mozione che a suo tempo abbiamo presentato sui minori nelle scuole. Ciò non significa discriminare, ma anzi mettere al centro la persona, la sua umanità e il suo sviluppo e non etichettare e per forza classificare in base a parole una umanità che non può essere incasellata in poche lettere".(Com)