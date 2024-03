Lombardia: Massardi (Lega), obiettivo pdl è preservare le specie autoctone e la biodiversità del Lago di Garda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato questa mattina in conferenza stampa presso la sede della Comunità del Garda in Via Francesco Calsone, 5, Palazzo Girardi a Salò il Progetto di Legge Regionale n. 63 "Sanificazione carene e motori" - "Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 - "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti" e alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", di iniziativa del Consigliere regionale, presidente della Commissione "Agricoltura, montagna e foreste", Floriano Massardi. "Il principale obiettivo di questo progetto è quello di preservare le specie autoctone e la biodiversità del Lago di Garda dove ormai, purtroppo, si sono radicate ben 43 specie aliene tra alghe, pesci e macrofiti acquatiche provenienti da altri bacini e introdotti tramite le carene delle imbarcazioni. Alcune di queste specie sono innocue mentre altre sono devastanti perché contaminano e uccidono le varietà autoctone minacciandone l'estinzione". (segue) (Com)