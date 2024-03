Colombia: arrestate a Bogotà 11 persone per traffico di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia della Colombia ha arrestato nella capitale, Bogotà, 11 persone per traffico di migranti. Le persone arrestate facevano parte di una rete transnazionale che forniva documenti falsi ai migranti illegali diretti in Messico o negli Stati Uniti e poteva ottenere fino a 9mila dollari per ogni migrante che “contrattava dei servizi per uscire dal Paese”. Tra le persone arrestate ci sono sei funzionari dell’anagrafe civile e uno del servizio di immigrazione. La rete si occupava di coordinare il trasferimento aereo dei migranti cubani, venezuelani e dominicani e forniva documenti falsi come passaporti e certificati di nascita. (Mec)