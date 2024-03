Terrorismo: Tajani, attenzione massima su Napoli e grandi città dopo fatti Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta l'Italia è seguita con attenzione", ha sottolineato il ministro, spiegando che l'attenzione è massima nelle grandi città anche alla luce del grande afflusso di turisti atteso per Pasqua. "Ci sono città che sono luoghi più sensibili e hanno riflettori accesi. Napoli è seguita come tutte le grandi città, ossia Milano, Roma, Palermo e altre realtà - ha detto Tajani -. Ovviamente ci sarà una mobilitazione particolare in questo periodo di grande afflusso di turisti per scongiurare eventuali iniziative di terroristi". (Napoli)