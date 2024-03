Como: Zoffili (Lega), grazie a Regione Lombardia la riapertura del lungolago fino a piazza Cavour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'altra grande opera viene presentata ai comaschi grazie all'impegno di Regione Lombardia, in particolare degli uomini della Lega, che hanno lavorato in sinergia e senza sosta per consentire di riaprire al pubblico il lungolago di Como fino a piazza Cavour, riconsegnandolo alla Città e ai turisti più bello che mai”. Lo dichiara il Deputato comasco Eugenio Zoffili, Vice Coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier, in occasione dell'apertura del secondo tratto del rinnovato lungolago di Como. (segue) (Com)