Como: Zoffili (Lega), grazie a Regione Lombardia la riapertura del lungolago fino a piazza Cavour (2)

- I lavori per le paratie e il lungolago “sono quasi terminati e il risultato, sotto gli occhi di tutti, è la migliore risposta alle troppe polemiche strumentali che in passato sono state riversate su un'opera fondamentale”, aggiunge. Como “è finalmente al riparo dalle esondazioni, già ora è possibile godere di una passeggiata che non è mai stata prima d'ora tanto ampia e curata e che, una volta completati anche gli ultimi interventi, sarà la degna cornice di uno scenario unico al mondo” conclude Zoffili. (Com)