Sociale: Locatelli, Lega filo d'oro è punto di orgoglio per Paese

- La Lega del filo d’oro “è riuscita a tagliare traguardi davvero sensazionali. E’ diventata una famiglia in Italia e rappresenta un punto di riferimento, un punto di orgoglio di questo Paese”. Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in occasione della cerimonia per il 60esimo anniversario della Fondazione Lega del filo d'oro, presso la sala della Regina, a Montecitorio. “Credo ci sia un salto di qualità da fare come istituzioni, come mondo privato e come singoli cittadini - ha continuato l’esponente dell’esecutivo -, quel salto di qualità che ci permetta di passare da un concetto legato all’assistenzialismo, passando per l’inclusione, fino alla valorizzazione dei talenti e delle competenze di ogni persona. E’ quanto faremo con il prossimo G7: sarà la prima volta che un meeting di così alto livello si svilupperà nei temi dell'inclusione e della disabilità”. (Rin)