Cultura: Amorese (Fd'I) su teatri, dal Pd provocazioni e solita approssimazione

- Sulla legge sui teatri "quelle del Pd sono solo puerili provocazioni e nessun testo è tornato in Commissione". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Alessandro Amorese, capogruppo in commissione Cultura e Istruzione alla Camera. "Grazie alla pdl sui Teatri nascerà il Circuito delle meraviglie e sarà composto da teatri nati dal 1.500 con almeno 100 anni di vita. La legge riconosce e stabilisce finalmente quali sono i criteri grazie ai quali definire i teatri da dichiarare monumento nazionale - ha aggiunto -. Evidentemente il Pd non conosce neanche la tecnica parlamentare: a essere convocato per la prossima settimana è il comitato dei Nove, non la Commissione. A far confusione è stato chi ha presentato infornate approssimative e senza alcun senso storico e culturale, con lunghi elenchi di teatri a caso. Inoltre, chi accusa impropriamente il ministro Sangiuliano, non può non sapere che si tratta di un provvedimento parlamentare, di cui dovrebbero rallegrarsi, frutto di diverse proposte di legge. Il ministro e il governo non c'entrano nulla", ha concluso Amorese. (Rin)