Sardegna: siccità, le acque del sistema Tirso a quello del Flumendosa

- Buone notizie per le campagne del sud Sardegna: è stato messo in moto l'impianto per trasferire l'acqua dal fiume Tirso al sistema del Flumendosa. Nel sistema del Tirso, grazie alle recenti piogge, si è accumulata più acqua del previsto che sarà utilizzata per l'agricoltura. Il presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, Efisio Perra, ha ringraziato la presidente Alessandra Todde e ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa. Attualmente, l'uso dell'acqua per l'irrigazione è stato ridotto del 30 per cento a causa della scarsità, causando perdite per le aziende agricole per oltre 100 milioni di euro. Utilizzare questa risorsa, nonostante i costi, permette di coltivare e irrigare i terreni, offrendo un sollievo immediato. Il Consorzio ha sollecitato da tempo l'attivazione di queste interconnessioni e ora, oltre a gestire l'emergenza attuale, ci si augura che questa soluzione diventi strutturale e programmata per soddisfare i bisogni del territorio. È essenziale che ci siano risorse disponibili anche nel bilancio di Enas per sostenere questo trasferimento d'acqua. Ma non basta: per il Consorzio è fondamentale anche pianificare un piano straordinario di manutenzione delle reti irrigue per garantire un uso efficiente delle risorse disponibili. Chiesta anche la valorizzazione delle acque reflue, che possono essere una risorsa preziosa per l'agricoltura, e il loro utilizzo nel sistema idrico della diga de is Barrocus. (Rsc)