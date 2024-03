Lavoro: Tempesta (Pd), incontro con sindacati, forte preoccupazione per privatizzazione Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, assieme ad alcuni colleghi del Gruppo Pd Campidoglio, ho incontrato i rappresentanti sindacali di Poste Italiane, in merito alla proposta di privatizzazione dell'Azienda contenuta in un Dpcm del Governo che giustamente allarma e preoccupa le lavoratrici e i lavoratori. Lo dichiara la consigliera capitolina del Pd e presidente della commissione Bilancio Giulia Tempesta. "Il Governo faccia chiarezza - aggiunge - e offra certezze su questa ipotesi che riteniamo pericolosa e sbagliata e che mette a rischio un servizio pubblico essenziale con i suoi 13mila uffici postali su tutto il territorio nazionale. Mettere sul mercato quote, anche minoritarie, di patrimonio del sistema aziendale pubblico, aprendo alla possibilità che pezzi delle società italiane vengano acquistati da capitali privati, preoccupa ed espone il Paese a rischi importanti. Abbiamo già votato qualche tempo fa in Assemblea Capitolina una mozione contro la svendita di asset strategici da parte del Governo. Dobbiamo garantire e preservare il valore economico e sociale di Poste Italiane contro logiche scellerate del profitto per fare cassa", conclude Tempesta. (Com)