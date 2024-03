Autonomia: Cecchetti (Lega), con calendarizzazione a Camera un altro passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La calendarizzazione dell’autonomia regionale alla Camera il prossimo 29 aprile è un altro passo avanti nell’iter parlamentare di questa riforma che procede nei tempi stabiliti. Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Grazie all’impegno del governo di Centrodestra, all’impegno politico della Lega, e di Matteo Salvini, e al grande lavoro quotidiano del ministro Roberto Calderoli, stiamo per dare una risposta concreta ai milioni di cittadini lombardi che sei anni e mezzo fa con un referendum del 22 ottobre 2017 hanno chiesto l’autonomia differenziata per la Lombardia", conclude Cecchetti.(Com)