Sociale: Mulè (FI) su Lega filo d'oro, riconoscenza a chi svolge opera straordinaria

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Celebrare la Lega del filo d'oro significa dare il giusto tributo d'onore e di riconoscenza a chi ogni giorno lotta con un approccio straordinario per dare normalità ai sordociechi e pluriminorati sensoriali". Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, in occasione della cerimonia per il 60esimo anniversario della Fondazione Lega del filo d'oro, presso la sala della regina, a Montecitorio. "Chi oggi dona anima e vita alla Lega del filo d'oro - ha aggiunto il parlamentare - è stato all'altezza dell'esempio della sua fondatrice, Sabina Santilli: una realtà fatta non di speranze ma di realizzatori di opere compiute nel nome di quella dignità a cui ha diritto ogni essere umano. Un'attività svolta in nome di quella pervicace, ossessionata, indomita volontà di restituire normalità a chi è sordocieco o pluriminorato sensoriale".(Rin)