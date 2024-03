Roma: Masi-Rinaldi (Fd'I), bene operazione su via Togliatti, ora intervenire su mercato via Pascali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendiamo con soddisfazione che questa mattina si è provveduto alla rimozione delle baracche e degli accampamenti abusivi che insistevano nell'area verde centrale della via Palmiro Togliatti altezza mattatoio. Lo dichiarano in una nota il consigliere capitolino Mariacristina Masi e il consigliere in Municipio V Daniele Rinaldi. "Siamo stati ricevuti dal neo Comandante del V gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale alla fine di febbraio - aggiungono -, portando alla attenzione numerose istanze pervenuteci dai Cittadini del quadrante Piazza Pio Pascali–Casale Rosso, incontro in cui è stata ribadita la volontà di eseguire un intervento per il ripristino del decoro. Ringraziamo la Polizia Locale di Roma Capitale e gli uffici municipali per l'operazione attesa da tempo da parte della cittadinanza. Sono mesi che ci concentriamo sul quadrante Togliatti – Casale Rosso, interpellando le istituzioni a tutti i livelli affinché si riporti legalità in una zona completamente abbandonata dall'Amministrazione. Facendo seguito agli impegni presi durante gli incontri avuti in Prefettura in questi mesi con la delegazione di Fratelli d'Italia guidata dal vice presidente della Camera Fabio Rampelli abbiamo scritto al Prefetto, richiedendo formalmente un intervento interforze per definire la questione del mercato abusivo che si sviluppa a ridosso del mercato domenicale di Porta Portese est. È necessario ora mettere finalmente la parola fine a uno scempio che offende tutta la città di Roma", concludono.(Com)