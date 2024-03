Montenegro-Cina: ambasciatore Kun a ministro Agricoltura, pronti a promuovere vostro export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a promuovere attivamente l'importazione di prodotti agricoli di alta qualità dal Montenegro e a rafforzare gli scambi e la cooperazione in tema di agricoltura ecologica, intelligente e digitale. Lo ha detto l'ambasciatore della Cina a Podgorica, Fan Kun, durante l'incontro con il ministro dell'Agricoltura montenegrino, Vladimir Jokovic. Fan ha affermato che il governo di Pechino attribuisce grande importanza alle questioni agricole, sottolineando l'enorme potenziale di cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'agricoltura. Jokovic ha affermato l'importanza della tecnologia avanzata che possiede la Cina nel campo dell'agricoltura, esprimendo la disponibilità del Montenegro a migliorare la cooperazione in questo settore. "Il Montenegro lavorerà attivamente per aumentare l'esportazione di prodotti agricoli come il vino e i prodotti a base di carne, e anche gli investimenti delle aziende cinesi sono i benvenuti, soprattutto nei settori della pesca e della silvicoltura", ha detto il ministro. (Seb)