Premierato: De Cristofaro (Avs), sbagliato legge elettorale prima di approvazione riforma

- "Non si può ragionare di quale sarà la nuova legge elettorale solo dopo l'approvazione del premierato, come vuole la maggioranza. Non puoi stabilire prima che fai eleggere direttamente il presidente del Consiglio dai cittadini e poi decidi con quale legge elettorale lo eleggi. Dovrebbe casomai essere il contrario", osserva in una nota il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "La destra non sa di cosa parla ma continua ad andare avanti come un treno con lo scellerato progetto di premierato all'italiana. Nelle sedute di ieri sia Forza Italia che la Lega, oltre ovviamente alle opposizioni, avevano sollecitato il governo e la maggioranza ad indicare la legge elettorale da accoppiare al premierato. Ma dalla Casellati nessuna risposta. Forse non lo sa neanche lei, mentre la maggioranza è troppo attenta a marcarsi reciprocamente. Discutere della riforma costituzionale senza conoscere la legge elettorale abbinata porta ad approvare una riforma che poi non potrà essere attuata", conclude.(Com)