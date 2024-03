India: caso Kejriwal, negato ordine provvisorio di rilascio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte di Delhi ha respinto la richiesta di un ordine provvisorio di rilascio presentata da Arvind Kejriwal, capo del governo del Territorio di Delhi e leader del Partito dell’uomo comune (Aap), arrestato il 21 marzo dall’Enforcement Directorate (Ed), agenzia investigativa del ministero delle Finanze, nell’ambito di un’inchiesta sulla vendita degli alcolici. Lo ha deciso la giudice Swarana Kanta Sharma, motivando il rifiuto con la necessità di ascoltare l’altra parte, ovvero l’Ed, prima di emettere un provvedimento. All’Ed è stato concesso tempo fino al 2 aprile per replicare all’istanza di Kejriwal. La prossima udienza è stata fissata per il 3 aprile. Kejriwal resta dunque sotto la custodia dell’Ed, disposta il 22 marzo fino al 28 marzo dal giudice speciale Kaveri Baweja del tribunale distrettuale di Rouse Avenue. L’Ed aveva chiesto una custodia di dieci giorni, argomentando che Kejriwal, in quanto capo del partito, è stato “il principale artefice della cospirazione” e ricordando che si era sottratto alle convocazioni. L’arresto, infatti, è scattato dopo la mancata presentazione del politico a otto citazioni dell’Ed. Kejriwal aveva chiesto la protezione preventiva dall’arresto all’Alta corte, che aveva fissato un’udienza al 22 aprile, senza emettere provvedimenti provvisori, e si era rivolto quindi alla Corte suprema. Dopo gli ultimi sviluppi, la sua difesa ha comunicato alla Corte suprema che avrebbe chiesto la custodia cautelare al tribunale di prima istanza. (segue) (Inn)