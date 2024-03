India: caso Kejriwal, negato ordine provvisorio di rilascio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso nel quale è coinvolto Kejriwal è legato alla politica sulle accise sugli alcolici adottata dal governo del Territorio di Delhi tra il 2021 e il 2022 per riformare il settore a aumentare le entrate dell’amministrazione. La nuova politica ha fatto entrare le imprese private nella vendita al dettaglio, dietro la concessione di licenze, sui cui però gravano sospetti di presunte tangenti e altri favori. La privatizzazione del settore ha provocato reazioni sia da parte del Partito del popolo indiano (Bjp), che guida il governo centrale, sia da parte del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione al Bjp. Il luogotenente governatore di Delhi (una figura di garanzia), Vinai Kumar Saxena, ha in un primo tempo approvato la riforma, ma successivamente ha raccomandato all’Ufficio centrale di investigazione (Cbi) l’apertura di un’inchiesta sulle presunte violazioni e le perdite per l’erario. (segue) (Inn)