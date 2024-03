Carcere: Nordio, decisi a dare attuazione sentenza Consulta su diritto affettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero “è perfettamente consapevole dell'importanza della questione ed è deciso a dare pienissima attuazione a quella che è la sentenza della Corte Costituzionale”. Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative in materia di diritto all'affettività delle persone detenute, anche in relazione a una recente sentenza della Corte costituzionale. “Cercheremo di farlo - ha chiarito - nel più breve tempo possibile”. (Rin)