Milano: Truppo (Fd'I), oggi ritrovato un corpo estraneo in un pasto servito ai bambini, la situazione è allarmante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi è stato ritrovato un corpo estraneo pericolosissimo in un pasto servito ai bambini delle nostre scuole milanesi". Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, Riccardo Truppo. La "situazione come supponevo e denuncio da settimane rimane estremamente allarmante e le famiglie milanesi devono essere rese edotte dello stato d'emergenza attualmente in corso", continua Truppo, spiegando che "evidentemente la mappatura dei rischi se come ha detto lo stesso assessore Scavuzzo non ha restituito procedure "non conformi" vuol dire che le falle del sistema non sono state ancora scoperte e oggi ne abbiamo una triste conferma". "Tutto ciò è inaccettabile e non possiamo più perdere tempo. Vanno attivate subito delle procedure d'emergenza che portino anche alla sospensione del servizio. le responsabilità politiche restano alte e anzi si aggravano di giorno in giorno", conclude il capogruppo.(Com)