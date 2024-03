Trieste: Comune, presentato progetto da 540 mila euro per accessibilità Risiera San Sabba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cantiere da 540 mila euro per migliorare l’accessibilità al monumento nazionale della Risiera di San Sabba. Lo ha presentato oggi il comune di Trieste, illustrando i lavori avviati a inizio marzo che si concluderanno, in una prima fase, a giugno, per poi proseguire fino a ottobre. L’opera è finanziata con fondi ministeriali specificatamente destinati al monumento nazionale, per migliorare le strutture dedicate all'accoglienza dei visitatori e renderle fruibili anche ai soggetti portatori di handicap. Verrà ampliata l'offerta di spazi per la consultazione e lo studio di testi e documenti storici, rendendo possibile anche lo svolgimento di convegni tematici. L'intervento centrale prevede la realizzazione di un ascensore, per garantire a tutti la fruibilità della sala conferenze e della sala di lettura, indipendentemente dall'orario di apertura del complesso museale. Sarà restaurato il cancello di ingresso e realizzato un nuovo percorso di accessibilità esterna con rampe e ripiani. "Il tutto è stato programmato prestando attenzione a non arrecare disagio alla fruibilità della struttura nei periodi in cui l'affluenza dei visitatori è particolarmente intensa", ha assicurato l’assessore comunale alle Politiche del patrimonio immobiliare, Elisa Lodi. (Frt)