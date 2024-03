Abruzzo: Corte d'Appello proclama presidente e nuovi consiglieri regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati proclamati i nuovi consiglieri regionali e il presidente della regione Abruzzo. Alle 14.10 di oggi, infatti, la Corte d'Appello dell'Aquila ha comunicato al Consiglio regionale dell'Abruzzo i nomi degli eletti per la dodicesima legislatura con la certificazione dei voti validi per ciascun candidato. Sono risultati eletti Marco Marsilio è stato proclamato presidente della regione Abruzzo con 328.334 voti. Maggioranza: per la lista "Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni": Mario Quaglieri (nella circoscrizione L'Aquila con 11.754 preferenze), Massimo Verrecchia (L'Aquila, 7.761), Luca De Renzis (Pescara, 4.732), Leonardo D'Addazio (Pescara, 4.480), Tiziana Magnacca (Chieti, 9.635), Nicola Campitelli (Chieti, 8.534), Paolo Gatti (Teramo, 10.878), Umberto D'Annuntiis (Teramo, 7.416). Per "Forza Italia": Roberto Santangelo (L'Aquila, 9.587), Lorenzo Sospiri (Pescara, 8.835), Daniele D'Amario (Chieti, 5.417) ed Emiliano Di Matteo (Teramo, 4.078). Per "Lega Salvini Abruzzo": Emanuele Imprudente (L'Aquila, 7.028) e Vincenzo D'Incecco (Pescara, 5.974). Per la lista "Marsilio presidente": Gianpaolo Lugini (L'Aquila, 1.010) e Luciano Marinucci (Chieti, 2.164). Per "Noi Moderati": Marianna Scoccia (L'Aquila, 5.282). (segue) (Gru)