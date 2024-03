Abruzzo: Corte d'Appello proclama presidente e nuovi consiglieri regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanno parte dell'opposizione: Luciano D'Amico, in quanto candidato presidente giunto al secondo posto, diventa consigliere regionale con 283.385 voti. Per il "Partito democratico": Pierpaolo Pietrucci (L'Aquila, 5.833), Antonio Blasioli (Pescara, 9.899), Antonio Di Marco (Pescara, 4.186), Silvio Paolucci (Chieti, 8.691), Sandro Mariani (Teramo, 7.533) e Dino Pepe (Teramo, 7.377); Per "Abruzzo Insieme": Vincenzo Menna (Chieti, 2.696) e Giovanni Cavallari (Teramo, 4.722). Per il "Movimento cinque stelle": Erika Alessandrini (Pescara, 2.385) e Francesco Taglieri Sclocchi (Chieti, 2.162). Per la lista "Azione - D'Amico - Socialisti Popolari Riformatori": Enio Pavone (Teramo, 2.682). Per "Alleanza verdi e sinistra – Abruzzo progressista e solidale": Alessio Monaco (Chieti, 2.133). (Gru)