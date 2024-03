Serbia: Bers finanzia nuovo parco eolico in Vojvodina, con un valore di circa 100 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), in collaborazione con la Erste Bank, finanzierà la costruzione del nuovo parco eolico "Pupin" nella regione della Vojvodina, in Serbia. Il parco, con un valore di circa 100 milioni di euro, sarà composto da 16 turbine eoliche con una potenza totale di 94,4 megawatt, utili a soddisfare i consumi di circa 40 mila famiglie. Il progetto è stato affidato alla società israeliana Enlight Renewable Energy. Alla firma del contratto erano presenti la ministra dell'Energia Dubravka Djedovic Handanovic, il direttore generale ad interim dell'Ente statale di energia serbo (Eps) Dusan Zivkovic, il direttore regionale per i Balcani Occidentali di Bers, Matteo Colangeli e l'ambasciatore d'Israele in Serbia, Yahel Vilan. (Seb)