Spagna: bacio non consensuale a Hermoso, chiesti due anni e sei mesi di carcere per Rubiales

- La Procura nazionale spagnola ha chiesto di condannare l'ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales, a due anni e sei mesi di carcere per il bacio non consensuale alla giocatrice della nazionale femminile di calcio Jennifer Hermoso. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", nella sua requisitoria la Procura chiede che Rubiales sia condannato a un anno di carcere per il reato di violenza sessuale e a un anno e sei mesi per il reato di coercizione. Propone inoltre che Rubiales risarcisca la giocatrice con 100 mila euro. (Spm)