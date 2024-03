Usa: Disney annuncia accordo con la Florida sul distretto di parchi a tema a Orlando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense Disney ha raggiunto un accordo con lo Stato della Florida per porre fine alla causa legale relativa alla governance del distretto di parchi a tema che la società ha gestito in autonomia nei pressi di Orlando dal 1967. Un portavoce di Disney ha affermato all’emittente “Cnbc” che l’accordo pone fine a “tutte le procedure legali ancora in corso tra la società e il consiglio di sorveglianza della Florida”. La nuova intesa, ha aggiunto, apre la strada “ad una nuova interlocuzione costruttiva con la leadership del distretto, nell’interesse di tutte le parti”. (segue) (Was)