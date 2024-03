Usa: Disney annuncia accordo con la Florida sul distretto di parchi a tema a Orlando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro tra Disney e lo Stato della Florida è iniziato dopo che la multinazionale ha criticato pubblicamente una legge approvata nel 2022 che impone limite stringenti alla possibilità di discutere tematiche legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere all’interno delle scuole. Dopo le dichiarazioni della società, il governatore repubblicano Ron DeSantis ha nominato un nuovo consiglio di sorveglianza di Disney World, il quale ha successivamente votato per invalidare un accordo per la concessione di licenze di progettazione e costruzione all’interno del distretto speciale di parchi a tema a Orlando. (Was)