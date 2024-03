Fvg: Mib Trieste, rinnovato il Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo Consiglio di amministrazione per il Mib Trieste School of Management. La scuola di formazione manageriale di Trieste ha infatti rinnovato l’organo di indirizzo con l’ingresso di tre nuovi consiglieri: Andrea Illy, presidente di Illycaffè, Cristian Fabbri, presidente esecutivo di Hera Group, e Alberta Gervasio, presidente di Civibank. "La loro eccezionale esperienza e competenza saranno risorse molto preziose per la nostra scuola e costituiranno un terreno fertile su cui sviluppare nuove importanti iniziative", ha detto il presidente del Mib e Cfo del gruppo Generali, Cristiano Borean, tracciando anche un bilancio dell'attività della scuola. "I risultati economici del 2023 - ha detto - sono senz'altro positivi: c'è stata una crescita nel valore della produzione in tutte le aree operative, nonostante la complessità degli scenari geopolitici e del relativo quadro macroeconomico. Possiamo quindi confermare che il mercato della formazione manageriale nel post Covid registra una propensione alla crescita, soprattutto nell'area dell'executive education, rivolta alle imprese, ai manager e agli imprenditori".(Frt)