Speciale infrastrutture: Gaza, relatrice speciale Onu Albanese, "sganciato esplosivo equivalente a due bombe nucleari "

- Presentando i risultati a Ginevra, Albanese ha affermato che 25 mila tonnellate di esplosivo - equivalenti a due bombe nucleari - sono state utilizzate per radere al suolo interi quartieri di Gaza, "cancellando o danneggiando gravemente quasi tutte le infrastrutture civili e i terreni agricoli, la maggior parte delle abitazioni, le strutture sanitarie, le infrastrutture per le telecomunicazioni, ogni università, la maggior parte delle strutture scolastiche e innumerevoli siti del patrimonio culturale". Da parte sua, la missione diplomatica israeliana a Ginevra ha respinto le accuse contenute nel rapporto di Albanese come “oltraggiose” e "una semplice estensione di una campagna che cerca di minare l'istituzione stessa dello Stato ebraico". (Res)