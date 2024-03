Speciale infrastrutture: Libano, analista a "Nova", preoccupa estensione attacchi Israele nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito infrastrutture militari del movimento sciita libanese Hezbollah nella zona di Zboud, nel governatorato Baalbeck-Hermel, nel nord-est del Libano, a ridosso del confine con la Siria. L'offensiva si inserisce nel più ampio contesto delle tensioni, scoppiate in seguito ai primi attacchi di Hezbollah verso Israele l'8 ottobre 2023, a sostegno del movimento islamista palestinese Hamas e del più ampio asse della resistenza (muqawama) contro lo Stato ebraico. Finora la gran parte degli attacchi rivendicata da Israele in Libano "si è concentrata nei 20 chilometri lungo il confine tra i due paesi e ciò, per quanto riguarda il Libano, significa i governatorati del Sud e di Nabatieh", spiega ad "Agenzia Nova" l'esperta di Libano Roberta La Fortezza. Tuttavia, "la progressiva estensione geografica, ben oltre cioè le zone di confine, delle azioni di rappresaglia e contro-rappresaglia da parte sia di Israele che di Hezbollah desta numerose preoccupazioni in merito a una possibile ulteriore escalation del conflitto in corso nella regione", chiarisce l'esperta. (Res)