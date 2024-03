Speciale infrastrutture: decreto Olimpiadi 2026, cosa prevede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 143 sì, 49 no e 63 astenuti, il decreto recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa", il cosiddetto decreto Olimpiadi 2026. Il testo, già licenziato dall’Assemblea del Senato, composto da sei articoli, è volto ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi previsti dai XXV Giochi olimpici invernali e dai XIV Giochi paralimpici invernali Milano Cortina 2026, diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l’attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere, nonché a procedere ad una revisione della governance della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa”, al fine di assicurare un’efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all’interno degli organi sociali. Si individua, a decorrere dal 6 febbraio 2024, l’Anas quale soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dell’evento, opere elencate nell’allegato A del testo, prevedendo che essa subentri alla società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa”, nonché Rfi quale soggetto attuatore degli interventi in ambito ferroviario indicati all’allegato A-bis e Ferrovienord quale soggetto attuatore dell’intervento “Sede T2 Mpx - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale”. (Rin)