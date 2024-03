© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le possibilità di consolidamento industriale delle infrastrutture broadcast nazionali “ci sono, andranno misurate e valutate con estrema attenzione” in modo da consentire “un giusto ritorno per azionisti”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Rai Way, Roberto Cecatto, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Piano industriale 2024-2027. (Rin)