Speciale infrastrutture: Kazakhstan, Tokayev riceve senatore Usa Daines, pronti a fare nostra parte contro il terrorismo

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha incontrato il senatore statunitense Steve Daines, del Partito repubblicano, con il quale ha discusso di cooperazione bilaterale e di sicurezza internazionale e regionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kazinform”. Il leader kazakho ha osservato come la diplomazia parlamentare svolga un ruolo importante nelle relazioni tra i due Paesi e ha ribadito la “grande attenzione” rivolta da Astana all’attrazione degli investimenti, alla liberalizzazione dell’economia e allo sviluppo industriale. Secondo Tokayev, le aree chiave della cooperazione tra Kazakhstan e Stati Uniti sono l’energia, l’esplorazione e la lavorazione delle risorse minerarie, la modernizzazione delle infrastrutture. Nel corso del colloquio, Tokayev ha osservato come il Kazakhstan sia stato uno dei primi Paesi a condannare fermamente il “brutale” attacco della scorsa settimana a Mosca e a esprimere solidarietà alla Russia. Secondo il leader kazakho, tutti i Paesi dovrebbero unire gli sforzi nel quadro di una grande coalizione internazionale per lottare contro il terrorismo superando le divergenze. “Il Kazakhstan – ha aggiunto – è pronto a fare la sua parte”. (Res)