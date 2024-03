Speciale infrastrutture: Rai Way, Cecatto, disponibili a consolidamento con Ei Towers ma fare chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le possibilità di consolidamento industriale delle infrastrutture broadcast nazionali “ci sono, andranno misurate e valutate con estrema attenzione” in modo da consentire “un giusto ritorno per azionisti”. I razionali per un consolidamento con Ei Towers “ci sono ma bisogna fare chiarezza”. Lo ha chiarito l’Amministratore delegato di Rai Way, Roberto Cecatto, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Piano industriale 2024-2027. “Abbiamo un contesto in cui ci sono altri soggetti con un potere decisionale rilevante”, ha precisato Cecatto, che ha sottolineato come Rai Way lavori per dare le informazioni necessarie all'azionista di controllo, ovvero la Rai, nell'ipotesi di un consolidamento con Ei Towers. Sul fronte fusioni e acquisizioni, la società è interessata infatti a un consolidamento delle infrastrutture nazionali di trasmissione ma anche all’acquisizione di portafogli indipendenti (minori) di torri broadcast. In riferimento alle indiscrezioni su un Dpcm del governo che potrebbe rimuovere il divieto della Rai di scendere sotto il 30 per cento del capitale, l’Ad ha affermato: “Non commento i rumors, se uscirà qualcosa lo studieremo”. (Rin)