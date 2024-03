India-Ucraina: ministro Esteri Kuleba da domani in visita a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, arriverà a Nuova Delhi domani, 28 marzo, per una visita ufficiale di due giorni su invito del ministero degli Esteri indiano, che ne dà l’annuncio. Durante la visita Kuleba incontrerà l’omologo Subrahmanyam Jaishankar e il vice consigliere per la Sicurezza nazionale, per discutere di questioni relative alla relazione bilaterale e di questioni regionali e globali di comune interesse. Il ministro ucraino, inoltre, interagirà con rappresentanti della comunità imprenditoriale.(Inn)