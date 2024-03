Editoria: Giorgetti su Agi, Mef non ha potere su scelte gestionali Eni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze che “ha preso da fonti di stampa la notizia” su una possibile vendita dell’agenzia di stampa Agi “non è l'autorità deputata a rispondere a tale domanda. Infatti, se pure il ministro dell'Economia e delle Finanze, abbia una partecipazione in Eni, quest non corrisponde ad alcun potere in merito a decisioni come quelle richiamate degli interrogati, in quanto avente natura squisitamente gestionale”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a interrogazioni sulle iniziative a tutela del pluralismo dell'informazione in relazione a notizie di stampa concernenti una trattativa in corso per la cessione dell'agenzia Agi da parte di Eni. (Rin)