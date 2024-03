Editoria: Giorgetti, mai ci sarà influenza su scelte gestionali Eni su Agi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Posso garantire che non c'è stata e non ci sarà nessun influenza nel corso del mio mandato ma non potete chiedere a me conferma in tal senso né per il passato né e per il futuro”. A dirlo è stato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo a interrogazioni sulle iniziative a tutela del pluralismo dell'informazione in relazione a notizie di stampa concernenti una trattativa in corso per la cessione dell'agenzia Agi da parte di Eni. (Rin)