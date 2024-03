© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il vero quesito da porsi è se sia corretto che società partecipate dallo Stato posseggono un'agenzia di informazione”. Lo ha chiarito il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative in ordine all'esistenza di una trattativa per la cessione dell'agenzia Agi da parte di Eni, in relazione ad un asserito conflitto di interessi. (Rin)