Francia: Le Pen a processo il 30 settembre per sospetta sottrazione di fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, suo padre Jean-Marie e altri dirigenti del partito saranno giudicati dal 30 settembre al 27 novembre per la sospetta sottrazione di fondi europei. Lo ha annunciato il tribunale di Parigi. Oltre a Le Pen, sono in tutto 26 le persone accusate insieme al Rassemblement National, considerato come persona morale. I sospetti riguardano un sistema messo in piedi tra il 2004 e il 2016 attraverso il quale la formazione di estrema destra utilizzava i fondi europei destinati agli assistenti degli europarlamentari per pagare persone che lavoravano per il partito. (Frp)