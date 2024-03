Ita: nel 2023 perdita di 5 milioni di euro, Ebitda a 70 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways comunica che il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio consolidato per l’esercizio 2023 che registra una perdita di 5 milioni di euro, i cui principali risultati sono di seguito rappresentati: ricavi a 2,4 miliardi di euro, Ebitda +70 milioni di euro, cassa per 450 milioni di euro e patrimonio netto di 750 milioni di euro. La compagnia – riferisce una nota – ha così raggiunto il breakeven operativo con un anno di anticipo rispetto alle previsioni del Piano industriale grazie a performance operative e commerciali molto positive, conseguendo un risultato economico migliore delle previsioni. Ita Airways ha operato nell’anno oltre 124 mila voli di linea e trasportato circa 15 milioni di passeggeri (+47 per cento rispetto al 2022), riuscendo ad intercettare la ripresa del traffico aereo che si è manifestata a partire dal secondo semestre incrementando la propria quota di mercato soprattutto nel settore domestico. (segue) (Com)