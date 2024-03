Ita: nel 2023 perdita di 5 milioni di euro, Ebitda a 70 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, i ricavi totali della società nel 2023 sono stati pari a 2,4 miliardi di euro (+58 per cento rispetto al 2022) di cui 2,2 miliardi di euro derivanti dal business del traffico passeggeri (+67 per cento rispetto al 2022). I risultati dell’anno sono frutto del notevole impegno profuso dalle persone di Ita Airways che hanno contribuito in maniera decisiva nel complesso passaggio dalla fase di start up a quella di sviluppo e consolidamento delle attività operative della Società. Nei primi mesi del 2024 si conferma l’andamento positivo delle performance della Compagnia, con operazioni che hanno registrato il 99,9 per cento di regolarità e l'88,9 per cento di puntualità. Nello stesso periodo si riporta inoltre un indice di customer satisfaction pari a 80,5 per cento, che evidenzia un elevato gradimento del servizio da parte dei passeggeri. Nel 2024 Ita Airways prosegue la propria crescita. È infatti previsto l’ingresso in flotta di oltre 26 nuovi aeromobili per arrivare, con la contemporanea uscita di aeromobili di vecchia generazione, a 96 aerei complessivi a fine anno (22 Wide body e 74 narrow body), di cui il 67 per cento di nuova generazione. (segue) (Com)